Магазины, рестораны, спортзалы: Северная Ирландия ослабляет локдаун

В Северной Ирландии после четырех месяцев жесткого карантина открывается ряд заведений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

С 30 апреля могут восстановить работу второстепенные магазины, которые до сих пор были закрыты.

Рестораны и кафе смогут принимать клиентов на открытых площадках, и не более 6 человек за одним столом. Кроме того, отменили временные ограничения, которые ранее действовали для заказов с собой.

Спортзалы и бассейны могут работать только в режиме индивидуальных тренировок.

Также ослабили ограничения на встрече на улице, позволив собираться в частных садах компаниями до 15 человек, но не более трех домохозяйств.

Напомним, в Англии подобные послабления вступили в силу еще с 12 апреля. С 17 мая рестораны и пабы смогут снова принимать гостей внутри, а большинство ограничений на собрание на улице отменят.

По оптимистическим прогнозам, все ограничения на социальные контакты отменят после 21 июня.

В Британии уже четверть населения получили обе дозы прививки от коронавируса, а первую дозу - более половины взрослых.