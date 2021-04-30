У Британії з’ясували, що номер чинного прем’єра останні 15 років був у вільному доступі

У Британії з’ясували, що номер мобільного телефону чинного прем’єра Бориса Джонсона був у вільному доступі в інтернеті останні 15 років.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

Виявилося, що номер, яким Джонсон досі користується, у 2006 році опублікували у пресрелізі аналітичного центру, і він весь цей час був доступним.

Інформація виринула у розсилці проєкту Popbitch, що спеціалізується на чутках про відомих осіб. Як повідомили, у 2006 році, коли Джонсон був депутатом і займався питаннями освіти, його номер вказали у пресрелізі для ЗМІ для запитів про детальніші коментарі.

Журналісти агентства PA після цього спробували телефонувати за ним ввечері у четвер, але отримали автоматичну відповідь, що телефон відімкнений і варто зателефонувати пізніше або надіслати повідомлення.

Депутат від лейбористів Рейчел Гопкінс заявив, що публічний доступ до номера прем’єра створює безпекові ризики, а також ризик лобізму або дискредитації.

Колишній радник з нацбезпеки лорд Рікеттс вважає, що таким чином до номера Джонсона могли отримати доступ недружні до Британії держави, які вміло використовують кібертехнології, або ж кримінальні групи, і відколи про публічну доступність цього номера стало відомо - його краще змінити "з елементарних міркувань безпеки".

Раніше Джонсона розкритикували після того, як стало відомо про його листування з бізнесменом Джеймсом Дайсоном на початку епідемії коронавірусу, в якому він нібито обіцяв допомогти йому владнати питання з податковою, щоб фірма могла забезпечити необхідну кількість апаратів ШВЛ, які тоді були у дефіциті. Джонсон потім заявив, що вважає свій вчинок правильним, тому що робив усе можливе в критичній для країни ситуації.

Нещодавно Daily Telegraph повідомляв з посиланням на одного з високопоставлених держслужбовців, що Джонсону радили змінити номер, тому що доступ до нього має надто велика кількість людей.

У Британії міністри отримують офіційні номери мобільних телефонів, відколи починають працювати в уряді, але їм дозволено зберігати і свої особисті номери.