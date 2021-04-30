В Британии выяснили, что номер телефона премьера 15 лет был в свободном доступе

В Британии выяснили, что номер мобильного телефона действующего премьера Бориса Джонсона был в свободном доступе в интернете последние 15 лет.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

Оказалось, что номер, которым Джонсон до сих пор пользуется, в 2006 году опубликовали в пресс-релизе аналитического центра, и он все это время был доступен.

Информация всплыла в рассылке проекта Popbitch, специализирующегося на слухах об известных лицах. Как сообщили, в 2006 году, когда Джонсон был депутатом и занимался вопросами образования, его номер указали в пресс-релизе для СМИ для запросов о подробных комментариях.

Журналисты агентства PA после этой попытались звонить по ним вечером в четверг, но получили автоматический ответ, что телефон отключен и стоит позвонить позже или отправить сообщение.

Депутат от лейбористов Рейчел Хопкинс заявила, что публичный доступ к номеру премьера создает оборонные риски, а также риск лоббизма или дискредитации.

Бывший советник по нацбезопасности лорд Рикеттс считает, что таким образом к номеру Джонсона могли получить доступ недружественные Британии государства, умело использующие кибертехнологии, или криминальные группы, и с тех пор как о публичной доступности этого номера стало известно, его лучше изменить "из элементарных соображений безопасности ".

Ранее Джонсона раскритиковали после того, как стало известно о его переписке с бизнесменом Джеймсом Дайсоном в начале эпидемии коронавируса, в которой он якобы обещал помочь ему решить вопрос с налоговой, чтобы фирма могла обеспечить необходимое количество аппаратов ИВЛ, которые тогда были в дефиците. Джонсон потом заявил, что считает свой поступок правильным, так как делал все возможное в критической для страны ситуации.

Недавно Daily Telegraph сообщал со ссылкой на одного из высокопоставленных госслужащих, Джонсону советовали сменить номер, потому что доступ к нему имеют слишком много людей.

В Британии министры получают официальные номера мобильных телефонов, с тех пор как начинают работать в правительстве, но им разрешено сохранять и свои личные номера.