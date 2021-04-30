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У Швеції готують зміни до законодавства про міграцію

П'ятниця, 30 квітня 2021, 12:54

Уряд Швеції подав до парламенту проєкт змін до міграційного законодавства. Якщо його підтримають, зміни можуть набути чинності влітку 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Новий закон може замінити тимчасове законодавство, впроваджене у 2016 році, щоб зменшити безпрецедентну кількість запитів про отримання притулку - у 2015 році їхня кількість підскочила до 163 000, майже на 100 тисяч, порівняно з показниками попередніх років.  

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У 2019 році кількість прохань про притулок знизилася до близько 22 тисяч, а в 2020 році - до 13 тисяч. Втім, уряд не хоче, щоб кількість запитів після змін знову зросла. 

Проєктом закону пропонують зробити дозволи на проживання для біженців як правило обмеженим у часі. До запровадження тимчасового законодавства у 2016 році посвідки були як правило постійними, а з 2016 року - в основному тимчасовими. 

Також закон передбачає послаблення вимог щодо утримання сім’ї для громадян Швеції та країн ЄС/Європейської економічної зони, які хочуть привезти в країну свого партнера чи партнерку, та спрощує переїзд членів родини до Швеції для тих людей, які мають там постійну посвідку на проживання.

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Швеція
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