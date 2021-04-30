У Швеції готують зміни до законодавства про міграцію
Уряд Швеції подав до парламенту проєкт змін до міграційного законодавства. Якщо його підтримають, зміни можуть набути чинності влітку 2021 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Новий закон може замінити тимчасове законодавство, впроваджене у 2016 році, щоб зменшити безпрецедентну кількість запитів про отримання притулку - у 2015 році їхня кількість підскочила до 163 000, майже на 100 тисяч, порівняно з показниками попередніх років.
У 2019 році кількість прохань про притулок знизилася до близько 22 тисяч, а в 2020 році - до 13 тисяч. Втім, уряд не хоче, щоб кількість запитів після змін знову зросла.
Проєктом закону пропонують зробити дозволи на проживання для біженців як правило обмеженим у часі. До запровадження тимчасового законодавства у 2016 році посвідки були як правило постійними, а з 2016 року - в основному тимчасовими.
Також закон передбачає послаблення вимог щодо утримання сім’ї для громадян Швеції та країн ЄС/Європейської економічної зони, які хочуть привезти в країну свого партнера чи партнерку, та спрощує переїзд членів родини до Швеції для тих людей, які мають там постійну посвідку на проживання.