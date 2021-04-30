Вікторію Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ, затвердили на одній з топ-посад у Держдепі 

Сенат США затвердив кандидатуру досвідченої дипломатки Вікторії Нуланд на посаду заступниці держсекретаря з політичних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент США Джо Байден направив її кандидатуру на розгляд Сенату ще в середині лютого, після чого мало відбутися її схвалення профільним комітетом і Сенатом загалом.

The #Senate just confirmed Victoria Nuland to Under Secretary of State for Political Affairs by voice vote. — Senate Press Gallery (@SenatePress) April 29, 2021

"Вітаю затвердження Вікторії Нуланд заступницею держсекретаря з політичних питань. Її глибокий досвід буде дуже важливим для мене та всієї інституції", - відреагував державний секретар США Ентоні Блінкен.

Thrilled that Victoria Nuland was confirmed as Under Secretary of State for Political Affairs. Her deep experience across the board will be so important to me and the Department as we move forward with a foreign policy that delivers for the American people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2021

Нуланд має 32 роки дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд після відходу адміністрації Обами увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, стала відвертим критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.