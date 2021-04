Вікторію Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ, затвердили на одній з топ-посад у Держдепі 

Сенат США затвердив кандидатуру досвідченої дипломатки Вікторії Нуланд на посаду заступниці держсекретаря з політичних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент США Джо Байден направив її кандидатуру на розгляд Сенату ще в середині лютого, після чого мало відбутися її схвалення профільним комітетом і Сенатом загалом.

The #Senate just confirmed Victoria Nuland to Under Secretary of State for Political Affairs by voice vote.

"Вітаю затвердження Вікторії Нуланд заступницею держсекретаря з політичних питань. Її глибокий досвід буде дуже важливим для мене та всієї інституції", - відреагував державний секретар США Ентоні Блінкен.

Thrilled that Victoria Nuland was confirmed as Under Secretary of State for Political Affairs. Her deep experience across the board will be so important to me and the Department as we move forward with a foreign policy that delivers for the American people.