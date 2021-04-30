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Вікторію Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ, затвердили на одній з топ-посад у Держдепі 

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:28

Сенат США затвердив кандидатуру досвідченої дипломатки Вікторії Нуланд на посаду заступниці держсекретаря з політичних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Президент США Джо Байден направив її кандидатуру на розгляд Сенату ще в середині лютого, після чого мало відбутися її схвалення профільним комітетом і Сенатом загалом.

"Вітаю затвердження Вікторії Нуланд заступницею держсекретаря з політичних питань. Її глибокий досвід буде дуже важливим для мене та всієї інституції", - відреагував державний секретар США Ентоні Блінкен.  

Нуланд має 32 роки дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд після відходу адміністрації Обами увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, стала відвертим критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.

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