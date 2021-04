Викторию Нуланд, находящуюся под санкциями РФ, утвердили на одной из топ-должностей в Госдепе

Сенат США утвердил кандидатуру опытной дипломатки Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент США Джо Байден направил ее кандидатуру на рассмотрение Сената еще в середине февраля, после чего должно было состояться ее одобрение профильным комитетом и Сенатом в целом.

The #Senate just confirmed Victoria Nuland to Under Secretary of State for Political Affairs by voice vote.

"Приветствую утверждение Виктории Нуланд заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Ее глубокий опыт будет очень важным для меня и всего института", - отреагировал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Thrilled that Victoria Nuland was confirmed as Under Secretary of State for Political Affairs. Her deep experience across the board will be so important to me and the Department as we move forward with a foreign policy that delivers for the American people.