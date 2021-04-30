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Блінкен відвідає Київ 5-6 травня, зустрінеться з Зеленським

П'ятниця, 30 квітня 2021, 15:26

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, пише "Європейська правда".

Як відзначили в Держдепі, Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства. Мета зустрічей - підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України на тлі тривалої агресії Росії. 

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Крім того, підкреслили в Державному департаменті, на зустрічах Блінкен заохочуватиме до постійного прогресу у реалізації програми інституційних реформ в Україні, зокрема до дій у сфері боротьби з корупцією, які у США вважають ключовими для забезпечення демократичних інституцій України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього.

Раніше повідомлялося, що візит Блінкена може полегшити занепокоєння України щодо потенційної зустрічі Байдена та Путіна цього літа.

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США Зеленський
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