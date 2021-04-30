Блинкен посетит Киев 5-6 мая, встретится с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Украину 5-6 мая встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Госдепе, Блинкен также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими чиновниками и представителями украинского гражданского общества. Цель встреч - подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне длительной агрессии России.

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Кроме того, подчеркнули в Государственном департаменте, на встречах Блинкен будет поощрять к постоянному прогрессу в реализации программы институциональных реформ в Украине, в частности к действиям в сфере борьбы с коррупцией, которые в США считают ключевыми для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего.

Ранее сообщалось, что визит Блинкена может облегчить беспокойство Украине относительно потенциальной встречи Байдена и Путина этим летом.