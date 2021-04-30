У Британії 3000 людей запрошують до клубу для коронавірусного експерименту

У Британії 3000 людей запрошують взяти участь в експериментальній вечірці, організованій з метою дослідити ризик поширення коронавірусу на таких заходах, якщо всі гості приходять з негативним тестом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Захід організовують у Ліверпулі, вечірка планується двічі - у п’ятницю та суботу.

Взяти участь в експерименті можуть тільки мешканці агломерації Ліверпуля, за умови, що вони на даний час не мають типових для коронавірусу симптомів.

Перепусткою до клубу, окрім квитка, буде негативний результат "швидкого" тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 24 години до заходу.

Під час самої вечірки гості не повинні будуть носити маски та дотримуватися дистанції. На п'ятий день необхідно буде здати ПЛР-тест, щоб організатори могли відстежити випадки зараження.

Зазначається, що це один із серії офіційних експериментальних заходів щодо безпечності масових скупчень людей.

Раніше після експериментального концерту у Барселоні, на який зібрали 5000 глядачів з негативним тестом, не зареєстрували жодного випадку зараження коронавірусом.

Схожі експериментальні заходи організовують у Нідерландах.