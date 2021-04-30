В Британии 3000 человек приглашают в клуб для коронавирусного эксперимента

В Британии 3000 человек приглашают принять участие в экспериментальной вечеринке, организованной с целью исследовать распространения коронавируса на таких мероприятиях, если все гости приходят с отрицательным тестом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Мероприятие организуют в Ливерпуле, вечеринка планируется дважды - в пятницу и субботу.

Принять участие в эксперименте могут только жители агломерации Ливерпуля, при условии, что они в настоящее время не имеют типичных для коронавируса симптомов.

Пропуском в клуб, кроме билета, будет отрицательный результат "быстрого" теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 24 часа до мероприятия.

Во время самой вечеринки гости не должны будут носить маски и соблюдать дистанцию. На пятый день необходимо будет сдать ПЦР-тест, чтобы организаторы могли отследить случаи заражения.

Отмечается, что это одно из серии официальных экспериментальных мероприятий, с помощью которых исследуют риски массовых скоплений людей.

Ранее после экспериментального концерта в Барселоне, на который собрали 5000 зрителей с отрицательным тестом, не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом.

Похожие экспериментальные мероприятия организуют в Нидерландах.