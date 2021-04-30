Окупація Росії не заблокує вступ України до ЄС і НАТО - литовський топ-депутат

Окупація Росією Донбасу та Криму не заблокує вступ України до ЄС і НАТО, вважає Жигімантас Павіліоніс, глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви.

Про це Павіліоніс, який також є кар’єрним дипломатом, що курував процес вступу Литви до ЄС, сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Член литовського Сейму вважає, що аргумент, нібито російська окупація може заблокувати членство України в ЄС і НАТО, створила сама РФ.

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"Це аргумент Путіна - він створив ці конфлікти як раз для того, щоб хтось так подумав. Але це означає, що нам так не треба думати!

Візьміть приклад Німеччини, половина якої була в НАТО, а потім, коли вона возз'єдналася, ніхто навіть не обговорював, чи повинна інша частина Німеччини бути частиною НАТО, вона просто стала", - сказав Павіліоніс.

Іншими позитивними прикладами для України литовський депутат вважає Кіпр, який, маючи частину окупованої території, став членом ЄС, та балтійські країни, які попри тиск РФ вступили в НАТО.

"Те ж саме Росія говорила про балтійські країни. Мовляв, коли ми вступимо в НАТО - це ж буде катастрофа, війна! Мовляв, що з Калінінградом стане? Ай-ай-ай, це ж шматочок російської землі, як він там опинився випадково? Росіяни хотіли безконтрольний коридор з Білорусі в Калінінград. Ось такий маленький коридорчик зробити, помре адже Калінінград. Всі можливі аргументи звучали", - сказав Павіліоніс.

Він додав, що українська історія успіху "буде останньою краплею в історії російської в'язниці, в якій не живе по-справжньому ніхто, крім Путіна з його палацами".

Дивіться повне відеоінтерв’ю Жигімантаса Павіліоніса "Ми встановлюємо кордони Росії" за лінком на нашому YouTube-каналі.