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Оккупация России не заблокирует вступление Украины в ЕС и НАТО - литовский топ-депутат

Пятница, 30 апреля 2021, 16:37

Оккупация Россией Донбасса и Крыма не заблокирует вступление Украины в ЕС и НАТО, считает Жигимантас Павилионис, глава комитета по международным делам Сейма Литвы.

Об этом Павилионис, который также является карьерным дипломатом, что курировал процесс вступления Литвы в ЕС, сказал в интервью "Европейской правде".

Член литовского Сейма считает, что аргумент, якобы россыйская оккупация может заблокировать членство Украины в ЕС и НАТО, создала сама РФ.

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"Это аргумент Путина - он создал эти конфликты как раз для того, чтобы кто-то так подумал. Но это означает, что нам так не надо думать!

Возьмите пример Германии, половина которой была в НАТО, а затем, когда она воссоединилась, никто даже не обсуждал, должна ли другая часть Германии быть частью НАТО, она просто стала", - сказал Павилионис.

Другими положительными примерами для Украины литовский депутат считает Кипр, который, имея часть оккупированной территории, стал членом ЕС, и балтийские страны, которые несмотря на давление РФ вступили в НАТО.

"То же самое Россия говорила о балтийских странах. Мол, когда мы вступим в НАТО - это же будет катастрофа, война! Мол, что с Калининградом станет? Ай-ай-ай, это же кусочек русской земли, как он там оказался случайно? Россияне хотели бесконтрольный коридор из Беларуси в Калининград. Вот такой маленький коридорчик сделать, умрет ведь Калининград. Все аргументы звучали", - сказал Павилионис.

Он добавил, что украинская история успеха "будет последней каплей в истории российской тюрьмы, в которой не живет по-настоящему никто, кроме Путина с его дворцами".

Смотрите полное видеоинтервью Жигимантаса Павилиониса "Мы устанавливаем границы России" по ссылке на нашем YouTube-канале.

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