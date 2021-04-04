Берлін і Париж закликали сторони до стриманості на тлі загострення на Донбасі

Німеччина та Франція заявили про стурбованість зростанням кількості порушень режиму припинення вогню після стабілізації ситуації на сході України з липня 2020 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних відомств Німеччини і Франції.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, особливо за переміщеннями російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації" - йдеться у заяві.

Берлін і Париж наголосили на своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Як посередники у нормандському форматі Німеччина та Франція прагнуть реалізувати Мінські угоди в повному обсязі. З цією метою продовжуються регулярні переговори" - зазначили у МЗС Німеччини та Франції.

"У цьому контексті ми вітаємо продовження мандату Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні (СММ) та закликаємо припинити обмеження їх свободи пересування, щоб СММ могла виконувати свої завдання відповідно до свого мандату" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба у суботу в телефонній розмові з діючою керівницею ОБСЄ главою МЗС Швеції Анн Лінде обговорив загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму і нарощування військ РФ поблизу кордонів України.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України.

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.