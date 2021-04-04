Берлин и Париж призвали стороны к сдержанности на фоне обострения на Донбассе

Германия и Франция заявили об обеспокоенности ростом количества нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Германии и Франции.

"Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за перемещениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации", - говорится в заявлении.

Берлин и Париж подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Как посредники в нормандском формате Германия и Франция стремятся реализовать Минские соглашения в полном объеме. С этой целью продолжаются регулярные переговоры"- отметили в МИД Германии и Франции.

"В этом контексте мы приветствуем продление мандата Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и призываем прекратить ограничение их свободы передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в телефонном разговоре с действующей руководительницей ОБСЕ главой МИД Швеции Анн Линде обсудил обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму и наращивание войск РФ вблизи границ Украины.

Напомним, на фоне напряженности на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин внимательно следит за ситуацией на российско-украинской границе.

В Европарламенте призвали Россию прекратить военные провокации и запугивание Украины.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и накопления российских войск у украинских границ.