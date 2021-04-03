Кулеба доповів главі ОБСЄ про загострення на Донбасі та нарощення військ РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у суботу в телефонній розмові з діючою керівницею ОБСЄ главою МЗС Швеції Анн Лінде обговорив загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму і нарощування військ РФ поблизу кордонів України.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорили з діючою Головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін уважно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні.

У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України.

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.