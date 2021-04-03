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Кулеба доповів главі ОБСЄ про загострення на Донбасі та нарощення військ РФ

Субота, 3 квітня 2021, 17:38

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у суботу в телефонній розмові з діючою керівницею ОБСЄ главою МЗС Швеції Анн Лінде обговорив загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму і нарощування військ РФ поблизу кордонів України.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорили з діючою Головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків", - заявив глава МЗС.

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