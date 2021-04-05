В аеропорту Варшави після повідомлення про бомбу евакуювали літак
Понеділок, 5 квітня 2021, 08:57
В аеропорту Варшави після отримання інформації про вибуховий пристрій на борту одного з літаків евакуювали 100 пасажирів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
"Служби в аеропорту імені Шопена у Варшаві отримали інформацію про те, що на одному з літаків може бути вибухонебезпечний заряд. Більше 100 пасажирів евакуйовано", - заявила речниця командувача підрозділом прикордонної охорони "Вісла" Дагмара Бєлець -Янас.
Літак мав летіти до Стамбулу.
Служби обшукали літак, але нічого не знайшли.
"Це була помилкова тривога", - сказав Пьотр Рудзькі, речник варшавського аеропорту пізно ввечері в неділю.
Як зазначається, швидше за все, повідомлення про вибухівку було анонімним жартом.
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