В аэропорту Варшавы после сообщения о бомбе эвакуировали самолет
Понедельник, 5 апреля 2021, 08:57
В аэропорту Варшавы после получения информации о взрывном устройстве на борту одного из самолетов эвакуировали 100 пассажиров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
"Службы в аэропорту имени Шопена в Варшаве получили информацию о том, что на одном из самолетов может быть взрывоопасный заряд. Более 100 пассажиров эвакуированы", - заявила пресс-секретарь командующего подразделением пограничной охраны "Висла" Дагмара Белец -Янас.
Самолет должен был лететь в Стамбул.
Службы обыскали самолет, но ничего не нашли.
"Это была ложная тревога", - сказал Петр Рудзкий, представитель варшавского аэропорта поздно вечером в воскресенье.
Как отмечается, скорее всего, сообщение о взрывчатке было анонимной шуткой.
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