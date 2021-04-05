Жителям Англії двічі на тиждень пропонуватимуть безкоштовні ковід-тести

Британський уряд обіцяє безкоштовне, швидке тестування на COVID-19 два рази на тиждень для всіх в Англії - починаючи з цієї п’ятниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Проєкт орієнтований на людей без симптомів, оскільки кожен третій із коронавірусом їх не має і може мимоволі поширювати вірус.

Уряд заявляє, що пропозиція наразі призначена лише для Англії, адміністрації Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії приймуть власні рішення.

У п’ятницю в Англії також розпочнеться велика маркетингова кампанія, яка заохочуватиме людей приймати пропозицію тестів два рази на тиждень.

Тести будуть доступні через службу замовлення додому, яка дозволить людям замовляти тести через інтернет; програми тестування на робочому місці або вдома; тестування громади, яке пропонують усі місцеві органи влади; збір на місцевих дільницях ПЛР-тестування протягом певних періодів збору тестів; тестування на місцях у школах та коледжах.

Нова послуга "Аптечний збір" стане ще одним варіантом. Люди старше 18 років без симптомів зможуть відвідати місцеву аптеку та взяти коробку із семи швидких тестів, які два рази на тиждень використовуватимуть вдома.

Повідомлення про тестування прозвучало за кілька днів до того, як набуде чинності наступна фаза дорожньої карти Бориса Джонсона після локдауну. Паби та ресторани зможуть обслуговувати клієнтів на відкритих майданчиках, а перукарні, магазини другої необхідності, тренажерні зали та центри дозвілля знову відкриються 12 квітня.