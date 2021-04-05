Жителям Англии дважды в неделю будут предлагать бесплатные ковид-тесты

Британское правительство обещает бесплатное быстрое тестирование на COVID-19 два раза в неделю для всех жителей Англии - начиная с этой пятницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Проект ориентирован на людей без симптомов, поскольку у каждого третьего с коронавирусом их нет и они могут невольно распространять вирус.

Правительство заявляет, что предложение пока адресовано только для Англии, администрации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии примут собственные решения.

В пятницу в Англии также начнется большая рекламная кампания, которая будет поощрять людей принимать предложение тестов два раза в неделю.

Тесты будут доступны через службу заказа домой, которая позволит людям заказывать тесты через интернет; программы тестирования на рабочем месте или дома; тестирование общины, которое предлагают все местные органы власти; сбор на местных участках ПЦР-тестирования в течение определенных периодов сбора тестов; тестирование на местах в школах и колледжах.

Новая услуга "Аптечный сбор" станет еще одним вариантом. Люди старше 18 лет без симптомов смогут посетить местную аптеку и взять коробку с семью быстрыми тестами, которые два раза в неделю использовать дома.

Сообщение о тестировании прозвучало за несколько дней до того, как вступит в силу следующая фаза дорожной карты Бориса Джонсона после локдауна. Пабы и рестораны смогут обслуживать клиентов на открытых площадках, а парикмахерские, магазины второй необходимости, тренажерные залы и центры досуга снова откроются 12 апреля.