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У Чехії зіткнулися два товарні потяги, загинув машиніст

Понеділок, 5 квітня 2021, 10:54

У Чехії поблизу міста Теплиці зіткнулися два товарні потяги, машиніст одного загинув, другий поранений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Аварія сталася у другій половині дня у неділю.

Три вагони, що перевозили пропан-бутан, і один вагон для транспортування вугілля зійшли з рейок після зіткнення, сказав речник адміністрації залізниці Душан Гавенда.

В результаті зіткнення один із локомотивів почав горіти.

 

"Одна людина загинула на місці, отримавши дуже серйозні смертельні ушкодження", - повідомили рятувальники. Ще один машиніст отримав поранення середньої тяжкості та був доставлений ​​швидкою до лікарні Теплиць.

Пожежу, яка виникла після зіткнення, вдалося загасити до того, як загорівся вантаж потягів.

За попередньою версією, один із машиністів поїздів, очевидно, не зупинився перед сигналом. "Товарний поїзд повинен був зупинитися перед сигналом, чого не сталося... Ми не виявили жодної помилки на охоронному пристрої", - сказав інспектор, зазначивши, що рух на лінії між станціями Біліна та Споріні перервано.

За словами Гавенди, на лінії курсує як пасажирський, так і вантажний транспорт. Потяги не будуть відправлятися за маршрутом протягом декількох днів через розслідування.

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Чехія інциденти
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