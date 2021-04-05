В Чехии столкнулись два товарных поезда, погиб машинист

В Чехии вблизи города Теплице столкнулись два товарных поезда, машинист одного погиб, второй ранен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Авария произошла во второй половине дня в воскресенье.

Три вагона, перевозившие пропан-бутан, и один вагон для транспортировки угля сошли с рельсов после столкновения, сказал представитель администрации железной дороги Душан Гавенда.

В результате столкновения один из локомотивов начал гореть.

"Один человек погиб на месте, получив очень серьезные смертельные повреждения", - сообщили спасатели. Еще один машинист получил ранения средней тяжести и был доставлен скорой в больницу Теплиц.

Пожар, возникший после столкновения, удалось потушить до того, как загорелся груз поездов.

По предварительной версии, один из машинистов поездов, очевидно, не остановился перед сигналом. "Товарный поезд должен был остановиться перед сигналом, чего не произошло... Мы не обнаружили ни одной ошибки на охранном устройстве", - сказал инспектор, отметив, что движение на линии между станциями Билина и Спорини прервано.

По словам Гавенды, на линии курсирует как пассажирский, так и грузовой транспорт. Поезда не будут отправляться по маршруту в течение нескольких дней из-за расследования.