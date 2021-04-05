Школи, ресторани, спортзали та музеї: Португалія послабила карантин

У Португалії з 5 квітня почалося суттєве послаблення обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

З понеділка повертаються до навчання у класах учні 5-9 класів. Також відновлюється робота різноманітних курсів та центрів дозвілля.

Ресторанам і барам дозволено знову приймати відвідувачів на відкритих майданчиках, але компаніями не більше 4 осіб. У будні дні їм буде дозволено працювати до 22-30, проте у вихідні та святкові дні - лише до 13-00, а решту часу - лише продавати страви з собою. Приймати гостей всередині мають дозволити з 19 квітня.

Відкриваються спортзали і фітнес-центри - але спершу тільки для індивідуальних занять.

Зможуть відновити роботу музеї, виставкові галереї та подібні установи.

Крім того, дозволяється робота другорядних магазинів, що мають окремий вхід та площу до 200 квадратних метрів, речових ринків та ярмарків.

Водночас, зберігаються обмеження на поїздки без важливих причин, а всі працівники, для яких це можливо, мають залишатися на дистанційній роботі.

Нагадаємо, у січні 2021 року Португалія була серед перших у Європі країн за кількістю нових заражень на душу населення та потерпала від перевантаження медичної системи. Після "піку" в кінці січня з близько 15 000 випадків щодня, приріст хворих поступово спадає. У березні найвищі показники становили близько 600.