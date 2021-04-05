Школы, рестораны, спортзалы и музеи: Португалия ослабила карантин

В Португалии с 5 апреля началось существенное ослабление ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

С понедельника возвращаются к учебе в классах учащиеся 5-9 классов. Также восстанавливается работа различных курсов и центров досуга.

Ресторанам и барам разрешено снова принимать посетителей на открытых площадках, но компаниями не более 4 человек. В будние дни им будет разрешено работать до 22-30, однако в выходные и праздничные дни - только до 13-00, а остальное время - только продавать блюда с собой. Принимать гостей внутри должны разрешить с 19 апреля.

Открываются спортзалы и фитнес-центры - но сначала только для индивидуальных занятий.

Смогут возобновить работу музеи, выставочные галереи и подобные учреждения.

Кроме того, разрешается работа второстепенных магазинов, имеющих отдельный вход и площадь в 200 квадратных метров, вещевых рынков и ярмарок.

В то же время, сохраняются ограничения на поездки без важных причин, а все работники, для которых это возможно, должны оставаться на дистанционной работе.

Напомним, в январе 2021 Португалия была среди первых в Европе стран по количеству новых заражений на душу населения и страдала от перегрузки медицинской системы. После "пика" в конце января из около 15 000 случаев ежедневно, прирост больных постепенно спадает. В марте самые высокие показатели составляли около 600.