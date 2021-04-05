В Грузии за три недели вакцинировали около 11 600 человек

В Грузии за три недели прививочной кампании прививки получили 11 603 человека.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, стране необходимо выйти на темпы, когда за день будут прививать около 3 тысяч человек. Сейчас это в среднем 1000. При этом доз вакцины для активных темпов прививки хватает.

Амиран Гамкрелидзе отметил, что в правительстве рассмотрят возможность в ближайшее время расширить кампанию прививки на педагогов и воспитателей детсадов.

Напомним, население страны - около 3,7 млн человек.

Кампания вакцинации от коронавируса в Грузии начиналась с медиков. Впоследствии к ним добавили людей в возрасте от 65 лет, далее - от 55 лет. С 5 апреля регистрацию открыли для некоторых групп риска - пациентов с пересаженными органами и пациентов, находящихся на диализе.

Вакцинация началась 15 марта препаратом компании AstraZeneca, с 30 марта стала доступной вакцина Pfizer. В минувшую субботу Грузия получила 100 000 доз китайской Sinopharm, но ее начнут использовать только после одобрения ВОЗ, ожидаемо состоится в середине-конце апреля.