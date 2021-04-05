У Туреччині затримали 10 адміралів у відставці за заяву щодо угоди про контроль над протоками

У Туреччині затримали 10 адміралів у відставці, які наголосили на важливості для безпеки Туреччини Конвенції Монтре, ініційованої понад 80 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Першим інформацію про це оприлюднило державне інформагентство Anadolu.

Конвенція Монтре, підписана у 1936 році, врегульовує питання контролю над протоками Босфор і Дарданелли та їхнього використання торговими кораблями інших країн. Конвенція дає Туреччині контроль над ними у межах її кордонів та гарантує доступ для цивільних суден у мирний час, та допускає обмеження доступу військових кораблів.

Туреччина планує споруджувати канал, що сполучить Чорне море з Мармуровим морем, та допускає, що на цю протоку дія конвенції не буде поширюватися.

Адмірали у своїй заяві закликали владу уникати кроків, які могли б призвести до перегляду угоди. Загалом заяву підписали 104 особи, які раніше займали найвищі посади у флоті.

"(Конвенція) Монтре дала можливість Туреччині зберегти нейтралітет під час Другої світової війни. Ми вважаємо, що зараз потрібно уникати заяв та дій, які б могли підняти питання про перегляд Конвенції Монтре, яка є важливою для життєздатності країни", - йдеться у заяві колишніх топ-посадовців флоту.

Їхню заяву сприйняли як спробу тиску військових на цивільну владу.

Речник президента Ердогана Ібрагім Калін заявив, що заява "нагадує про періоди військових переворотів" та "виставила підписантів на посміховисько", пише Hurriyet Daily News.

Міноборони відреагувало заявою, у якій наголошує, що армія не повинна використовуватися для просування амбіцій осіб, які вже не перебувають на посаді, та що заява "лише негативно вплине на моральний дух і мотивацію військових на радість ворогам", та лише нашкодить демократії у Туреччині.

Спікер парламенту Мустафа Шентоп заявив, що відставні військові "яких не було чути роками, створюють хаос своїм втручанням в порядок денний", а глава МВС Сулейман Сойлу у своїй реакції закликав адміралів не використовувати свої колишні регалії для просування політичної риторики.

Агентство Anadolu уточнює, що 10 осіб затримані і ще четверо зобов’язані будуть з’явитися для показів у наступні 3 дні.

Слідство веде Офіс генерального прокуратура Анкари за статтею "змова з метою скоєння злочину проти безпеки держави і конституційного порядку". Серед іншого, перевіряють, чи колишні військові контактували з колегами, які зараз перебувають на посадах у флоті чи інших військах, та чи здійснювали тиск на когось з підписантів заяви.