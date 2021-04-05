В Турции задержали 10 адмиралов в отставке за заявление по соглашению о контроле над проливами

В Турции задержали 10 адмиралов в отставке, которые подчеркнули важность для безопасности Турции Конвенции Монтре, инициированной более 80 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первым информацию об этом обнародовало государственное информагентство Anadolu.

Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, регулирует вопросы контроля над проливами Босфор и Дарданеллы и их использование торговыми кораблями других стран. Конвенция дает Турции контроль над ними в пределах ее границ и гарантирует доступ для гражданских судов в мирное время, и допускает ограничение доступа военных кораблей.

Турция планирует строить канал, соединяющий Черное море с Мраморным морем, и допускает, что на этот пролив действие конвенции не будет распространяться.

Адмиралы в своем заявлении призвали власти избегать шагов, которые могли бы привести к пересмотру соглашения. В целом заявление подписали 104 человека, которые ранее занимали высокие должности во флоте.

"(Конвенция) Монтре дала возможность Турции сохранить нейтралитет во время Второй мировой войны. Мы считаем, что сейчас нужно избегать заявлений и действий, которые могли бы поднять вопрос о пересмотре Конвенции Монтре, которая важна для жизнеспособности страны", - говорится в заявлении бывших топ-чиновников флота.

Их заявление восприняли как попытку давления военных на гражданскую власть.

Представитель президента Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что заявление "напоминает о периодах военных переворотов" и "выставило подписантов на посмешище", пишет Hurriyet Daily News.

Минобороны отреагировало заявлением, в котором отмечает, что армия не должна использоваться для продвижения амбиций лиц, которые уже не находятся в должности, и что заявление "только негативно повлияет на моральный дух и мотивацию военных на радость врагам", и только навредит демократии в Турции.

Спикер парламента Мустафа Шентоп заявил, что отставные военные, "которых не было слышно годами, создают хаос своим вмешательством в повестку дня", а глава МВД Сулейман Сойлу в своей реакции призвал адмиралов не использовать свои прежние регалии для продвижения политической риторики.

Агентство Anadolu уточняет, что 10 человек задержаны и еще четверо обязаны будут явиться для показов в последующие три дня.

Следствие ведет Офис генерального прокуратура Анкары по статье "заговор с целью совершения преступления против безопасности государства и конституционного порядка". Среди прочего, проверяют, контактировали ли бывшие военные с коллегами, которые сейчас находятся на должностях во флоте или иных войсках, и осуществляли ли давление на кого-то из подписантов заявления.