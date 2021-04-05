Байден справді заявив Зеленському про "захоплення його лідерством" - джерела

У телефонній розмові з президентом України в п'ятницю президент США Джо Байден справді заявив про захоплення лідерством Зеленського, ця фраза мала протокольний характер.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Як відзначається у матеріалі, за підсумками розмови офіційні повідомлення Білого дому та Банкової виявилися принципово різними за обсягом та змістом.

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Велику увагу привернув початок офіційного повідомлення української сторони, передусім така фраза: "У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями".

У соцмережах виникли сумніви, чи справді звучала ця фраза у розмові двох президентів. Однак "ЄвроПравда" переконалась, що ці слова не вигадані.

"Це підтверджують також американські джерела. Ба більше, один зі співрозмовників стверджує, що сторона США знала про зміст українського пресрелізу ще до його публікації і не мала заперечень проти такої фрази: "Ми, звісно, не редагуємо українські повідомлення, але це загальноприйнято і нормально для стратегічних партнерів – порадитися перед публікацією, щоби узгодити сигнали", - йдеться у статті.

Водночас фразу про "захоплення лідерством" американська сторона сприйняла як суто протокольну, яка має обов’язково бути у спілкуванні з Києвом про реформи, наголошується у матеріалі.

Примітно, що дуже схожа фраза свого часу лунала після переговорів Петра Порошенка з Бараком Обамою. "Я переконаний, що його (Порошенка) лідерство має найважливіше значення для України в нинішній важкий момент її історії", – говорив Обама під час своєї першої зустрічі з Порошенком у Вашингтоні. Пресслужба п'ятого президента наводила подібні цитати за підсумками його переговорів з американським колегою.

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