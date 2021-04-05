Байден действительно заявил Зеленскому о "восхищении его лидерством" - источники

В телефонном разговоре с президентом Украины в пятницу президент США Джо Байден действительно заявил о восхищении лидерством Зеленского, эта фраза имела протокольный характер.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Как отмечается в материале, по итогам разговора официальные сообщения Белого дома и Банковой оказались принципиально разными по объему и содержанию.

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Большое внимание привлекло начало официального сообщения украинской стороны, прежде всего такая фраза: "В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищен лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами".

В соцсетях появились сомнения, действительно ли звучала эта фраза в разговоре двух президентов. Однако "ЕвроПравда" убедилась, что эти слова не вымышлены.

"Это подтверждают также американские источники. Более того, один из собеседников утверждает, что сторона США знала о содержании украинского пресс-релиза еще до публикации и не имела возражений против такой фразы: "Мы, конечно, не редактируем украинские сообщение, но это общепринято и нормально для стратегических партнеров - посоветоваться перед публикацией, чтобы согласовать сигналы", - говорится в статье.

В то же время фразу о "восхищении лидерством" американская сторона восприняла как чисто протокольную, которая должна обязательно быть в общении с Киевом о реформах, отмечается в материале.

Примечательно, что очень похожая фраза свое время звучала после переговоров Петра Порошенко с Бараком Обамой. "Я убежден, что его (Порошенко) лидерство имеет важнейшее значение для Украины в нынешней трудный момент ее истории", - говорил Обама во время своей первой встречи с Порошенко в Вашингтоне. Пресс-служба пятого президента приводила подобные цитаты по итогам его переговоров с американским коллегой.

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