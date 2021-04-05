Україна і Туреччина розширили можливість авіасполучення 

Україна і Туреччина розширили авіасполучення між країнами і додали 112 частот на тиждень, які можуть використовувати авіакомпанії обох країн.

Про це повідомив Директорат цивільної авіації Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Avianews.com.

Лібералізацію провели шляхом обміну листами між регуляторами обох країн.

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Нові домовленості дозволяють авіакомпаніям відкрити регулярні рейси з міста Газіпаша в провінції Анталія в Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Львів, Херсон, Миколаїв, Вінницю, Чернівці, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

Частота польотів з Києва в Газіпашу може може становити до 14 рейсів на тиждень для кожної зі сторін, з регіональних аеропортів України - по 7 рейсів на тиждень.

Також в угоду формально внесені Донецьк, Сімферополь та Севастополь, однак фактичні польоти сюди не можуть виконуватися.

В рамках нинішньої лібералізації Україна і Туреччина також домовилися збільшити квоту на маршруті Київ-Бодрум в два рази - з семи до 14 рейсів на тиждень.

Новими можливостями вже скористалися авіакомпанії МАУ і SkyUp. Перша отримала права на польоти на лінії Київ-Газіпаша з частотою чотири рази на тиждень і розширила право на польоти з Києва в Бодрум з трьох до семи рейсів на тиждень. SkyUp отримав дозвіл на польоти з Києва в Бодрум з частотою до трьох разів на тиждень.