Проросійські сили розгорнули кампанію проти українських дипломатів у Латвії - посольство

Посольство України у Латвії заявило, що проти нього та проти українського посла в країні Олександра Міщенка проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації.

Про це посольство повідомило у понеділок на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Обережно, фейки! За інформацією посольства, у зв’язку із принциповою позицією посла України в Латвії Олександра Міщенка щодо викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля, "Об’єднання українських товариств Латвії", проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації посла України і посольства шляхом компіляції та фальсифікації висловів посла із відкритих джерел, інтерв’ю тощо", - заявили українські дипломати.

Зокрема, для фальсифікацій використовуються відеоматеріали 40-хвилинного інтерв’ю посла Міщенка для "Radio Baltkom" від 30 квітня 2019 року.

"Поява подібного роду матеріалів вчергове засвідчує антиукраїнську сутність так званої української організації "Об’єднання українських товариств Латвії", яке насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", - заявило посольство.

В березні Світовий конгрес українців виключив зі своїх лав "Об’єднання українських товариств Латвії" за участь в акціях прихильників "русского міра", поширення антиукраїнської пропаганди, брехні про війну на Донбасі тощо.

СКУ заявив, що "на основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію".

Це включає, зокрема, "пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "русского міра"; поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є "фашистською гунтою", яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка".

Посол Міщенко публічно підтримав рішення СКУ, заявивши, що організація "приховувала свою антиукраїнську ідеологію під вишиванками, українськими піснями, танцями, українською кухнею".