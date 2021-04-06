Новые репрессии в Беларуси: задержали жену украинского правозащитника Яворского

В Беларуси задержали жену украинского правозащитника Владимира Яворского, руководительницу общественного объединения "Звено" Татьяну Гацура-Яворскую.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

В частности, в понедельник стало известно, что ктивистка общественного объединения "Звено" и организатор выставки "Машина дышит, а я - нет" Наталья Тренина задержана на 72 часа.

Во второй половине дня на связь перестали выходить руководитель "Звена" и еще один организатор выставки о медиках, Татьяна Гацура-Яворская, а также ее муж Владимир Яворский. В полночь Владимир рассказал TUT.BY, что Татьяна "задержана и находится в изоляторе", детали ему неизвестны. Собеседник уточнил, что днем ​​в их квартире и в офисе "Звена" также прошли обыски, изъяли технику.

Как позже стало известно, 5 апреля задержали еще одну активистку "Звена" - Юлию Семенченко.

Экспозиция "Машина дышит, а я - нет" заработала в пространстве "месца" только 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли на площадке нарушения, поэтому выставку пришлось перенести в онлайн. В ночь с 5 на 6 апреля команда с сожалением заявила, что "вынуждена остановить реализацию программы проекту" Машина дышит, а я - нет "".

Выставка была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, - известные фотографы и художники. Кураторы проекту - платформа SHKLO +, организаторы - общественное объединение "Звено".