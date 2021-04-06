Угорщина планує поступове послаблення коронавірусних обмежень

Угорщина розпочне поступове пом'якшення обмежень щодо коронавірусу протягом декількох днів, оскільки, як очікується, до вівторка або найпізніше в середу прищепить від COVID-19 25% свого 10-мільйонного населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угорщина повідомила про рекорд смертності від коронавірусу минулого тижня, а лікарі заявляють про переповненість лікарень, сигналізуючи про те, що уряд може бути змушений відкласти відкриття країни.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в Угорщині спостерігається найвищий рівень смертності на душу населення за тиждень.

Система охорони здоров'я зазнала надзвичайного стресу, заявив уряд, незважаючи на щеплення п'ятої частини населення.

Однак у заяві уряду в понеділок зазначається, що як тільки буде досягнуто позначку 25% щеплень, він скоротить нічну комендантську годину, яка розпочинатиметься о 22.00 замість 20.00, і дозволить всім магазинам працювати до 21.30 за умови допуску одного клієнта на 10 квадратних метрів площі.

Готелі залишаться закритими, як і ресторани.

Школи знову відкриються в середині квітня, як тільки прищеплять вчителів, повідомляє уряд.

Групи лікарів та викладачів закликають до посилення обмежень, тоді як бізнес-асоціації лобіюють помірне відкриття.