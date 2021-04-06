Венгрия планирует постепенное ослабление коронавирусных ограничений

Венгрия начнет постепенное смягчение ограничений по коронавирусу в течение нескольких дней, поскольку, как ожидается, во вторник или самое позднее в среду привьет от COVID-19 25% своего десятимиллионного населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Венгрия сообщила о рекорде смертности от коронавируса на прошлой неделе, а врачи заявляют о переполненности больниц, сигнализируя о том, что правительство может быть вынуждено отложить открытие страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Венгрии наблюдается самый высокий уровень смертности на душу населения в неделю.

Система здравоохранения претерпела чрезвычайный стресс, заявило правительство, несмотря на вакцинацию пятой части населения.

Однако в заявлении правительства в понедельник отмечается, что как только будет достигнута отметка в 25% прививок, оно сократит ночной комендантский час, который будет начинаться в 22.00 вместо 20.00, и позволит всем магазинам работать до 21.30 при условии допуска одного клиента на 10 квадратных метров площади.

Отели останутся закрытыми, как и рестораны.

Школы снова откроются в середине апреля, как только привьют учителей, сообщает правительство.

Группы врачей и преподавателей призывают к усилению ограничений, тогда как бизнес-ассоциации лоббируют умеренное открытие.