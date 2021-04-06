США запроваджують санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини

США оголосили про запровадження санкцій проти турецького Управління оборонної промисловості через військову співпрацю з РФ.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США у федеральному реєстрі, повідомляє "Європейська правда".

"Відповідно до закону про протидію противникам Америки шляхом санкцій від 2017 року (CAATSA), державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної промисловості (SSB), раніше відоме як підсекретаріат оборонної промисловості (SSM), свідомо після 2 серпня 2017 року здійснило значну операцію з особою, яка входить до складу оборонного або розвідувального секторів уряду Російської Федерації або діє від його імені" - йдеться у повідомленні.

Державний секретар, відповідно до CAATSA, також обрав певні санкції, які будуть введені проти SSB та Ісмаїла Деміра, президента SSB; Фарука Ігіта, віцепрезидент SSB; Серхата Генкоглу, керівника Департаменту протиповітряної оборони та космосу SSB; та Мустафи Альпер Деніза, керівник програми Регіонального управління систем ППО SSB.

Санкції набудуть чинності 7 квітня.

Для SSB санкції означатимуть заборону на американський експорт і кредити. Чотири турецьких держчиновники будуть позбавлені можливості в'їзду в США, їх активи, які вдасться знайти в американській юрисдикції, будуть заблоковані, а американцям заборонять вести з ними будь-які транзакції.