У Нідерландах затримали і оштрафували десятки учасників незаконної коронавечірки

Поліція нідерландського Утрехта у понеділок ввечері перервала вечірку зі щонайменше 120 відвідувачами в Утрехті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

Вісім організаторів та 54 учасники вечірки, яких не вдалося ідентифікувати, були заарештовані та оштрафовані. Решту відвідувачів оштрафували лише за порушення коронавірусних заходів.

Нелегальна вечірка проходила у бізнес-парку. Поліція близько 23.00 помітила в одному з ангарів велику кількість людей і стала спостерігати за ситуацією.

"В ангарі було повно людей. Там був ді-джей, музика була гучною і багато хто танцював", - заявив речник поліції Утрехта.

Коли поліція закінчила вечірку, багато присутніх втекли, але їх перехопили правоохоронці, які оточили ангар.

Потім відвідувачі, які отримали лише штраф, змогли піти. Неідентифікованих учасників вечірки доставили в автобусі до комплексу попереднього ув'язнення в Хаутені. Їм дозволялося повернутися додому після пред’явлення паспорта чи іншого посвідчення особи.

У Нідерландах продовжують діяти суворі коронавірусні обмеження, зокрема, нічна комендантська година.