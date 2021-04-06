В Нидерландах задержали и оштрафовали десятки участников незаконной коронавечеринки

Полиция нидерландского Утрехта в понедельник вечером прервала вечеринку с не менее 120 посетителями в Утрехте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Восемь организаторов и 54 участника вечеринки, которых не удалось идентифицировать, были арестованы и оштрафованы. Остальные посетителей оштрафовали только за нарушение коронавирусных мероприятий.

Нелегальная вечеринка проходила в бизнес-парке. Полиция около 23.00 заметила в одном из ангаров большое количество людей и стала наблюдать за ситуацией.

"В ангаре было полно людей. Там был ди-джей, музыка была громкой и многие танцевали", - заявил представитель полиции Утрехта.

Когда полиция закончила вечеринку, многие присутствующие сбежали, но их перехватили правоохранители, окружившие ангар.

Затем посетители, получившие только штраф, смогли уйти. Неидентифицированных участников вечеринки доставили в автобусе в комплекс предварительного заключения в Хаутен. Им разрешалось вернуться домой после предъявления паспорта или другого удостоверения личности.

В Нидерландах продолжают действовать строгие коронавирусные ограничения, в частности, ночнойкомендантский час.