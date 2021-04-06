США закликали РФ пояснити провокації біля кордону з РФ

США звернулися до Росії з вимогою пояснити нарощування військової присутності біля кордону з Україною.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

"Ми стурбовані недавньою ескалацією російської агресії на сході України, включаючи достовірні повідомлення, які надходять про переміщення російських військ на кордонах України та окупованому Криму", - сказав Прайс.

Він звернув увагу, що переміщенню російських військ передували порушення режиму припинення вогню, встановленого 27 липня 2020 року, і загибель чотирьох українських військовослужбовців 26 березня цього року.

"Російські дестабілізаційні дії підривають зусилля, спрямовані на зниження напруженості, що передбачено ухваленою у липні минулого року угодою за посередництва ОБСЄ", - додав речник.

"Ми звернулися до Росії пояснити ці провокації", - сказав Прайс.

"Сполучені Штати, безумовно, стурбовані будь-якими зусиллями Москви - будь то на російській території чи в межах суверенної України - із залякування нашого партнера, України" - додав він.

Як повідомлялося, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.