Обострение на Донбассе: генсек НАТО заверил Зеленского в непоколебимой поддержке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", - заявил Столтенберг.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.