Обострение на Донбассе: генсек НАТО заверил Зеленского в непоколебимой поддержке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", - заявил Столтенберг.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны на Донбассе, и призвал предоставить Украине ПДЧ.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ", - написал он в Twitter по результатам разговора.

.@jensstoltenberg, ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. @NATO – це єдиний шлях до закінчення війни на #Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ. pic.twitter.com/y0zuQglPUu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021

Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы