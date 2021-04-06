У Молдові прокоментували інформацію про те, що Чауса могли вивезти диптранспортом
Глава Міністерства внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що прикордонники не мають права перевіряти транспорт, що належить дипломатичним представництвам.
Про це він сказав, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що українського суддю Миколу Чауса вивезли з країни на автомобілі з дипномерами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
В одному з телеграм-каналів у понеділок з'явилася інформація про те, що Чауса вивезли в Україну в багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України в Кишиневі. Цей автомобіль нібито виїхав через "зелений коридор", уникнувши перевірки на кордоні.
Войку зазначив, що у диптранспорта особливий статус, і відповідно до міжнародних угод прикордонники та митники не мають права його перевіряти.
Глава МВС провів зустріч з виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Ауреліу Чокоєм, щоб обговорити ситуацію з викраденням Чауса.
Войку повідомив Чокою, що відразу після отримання інформації про викрадення МВС задіяло всі свої спецпідрозділи. Також Прокуратура по боротьбі з оргзлочинністю і особливих справ завела кримінальну справу.
Як раніше повідомляв глава МВС, відомству вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.
Також поліцейські виявили три автомобілі, на яких скоїли викрадення Чауса, встановили маршрут, яким їхали злочинці, і коло підозрюваних. Це іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Вони приїхали в Молдову починаючи з 23 березня, в тому числі і в день викрадення 3 квітня.
Як зазначив Войку, інформацію про цих людей ретельно перевіряють. На сьогодні держустанови, за словами міністра, отримали кілька відповідних доказів по справі, в тому числі відеозаписи, документи та відбитки пальців.
Водночас Войку підкреслив, що він багато в чому покладається на плідну співпрацю з правоохоронними органами України.
Нагадаємо, кілька днів тому група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. Про це розповів адвокат Чауса Юліан Балан. Інформацію підтвердили в столичній поліції.
Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.
Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Кошти суддя сховав у скляних банках, які закопав у дворі власного дому. Однак Чаус скористався суддівською недоторканністю та уникнув арешту, а потім втік з України до Молдови і здався молдовським правоохоронцям, попросивши притулку. Молдовські журналісти-розслідувачі стверджують, що втеча відбулася за сприяння тодішнього керівництва України.
У березні молдовські медіа повідомляли, що Молдова остаточно відмовила йому у притулку, однак ця інформація виявилася хибною – зараз триває ще одна стадія оскарження, яка, як очікується, буде останньою.