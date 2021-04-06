У Німеччині "коронавірусною" допомогою ймовірно скористались 15 тис. шахраїв

У Німеччині ведуть близько 15 тисяч попередніх розслідувань за ймовірними випадками шахрайства з "коронавірусною" допомогою для бізнесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Уряд Німеччини з початком пандемії передбачив програму компенсацій для дрібного бізнесу та самозайнятих осіб, які через карантинні обмеження змушені були припинити роботу. Загальний обсяг коштів на таку допомогу складав близько 130 млрд євро.

Механізм намагалися зробити максимально зручним, швидким та не надто бюрократичним. На практиці це обернулося тим, що допомогу ймовірно отримали в тому числі шахраї, які насправді не були постраждалим бізнесом.

Велике видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з опитування міністерств юстиції 16 федеральних земель з’ясувало, що в країні ведуть близько 15 тисяч попередніх розслідувань щодо таких випадків.

Реальна кількість може бути навіть більшою, оскільки не всюди ведуть статистику таких справ. Лише у восьми федеральних землях, які змогли надати відповідні цифри, збитки від цього склали близько 67 млн євро.

Найбільше ймовірного шахрайства зареєстрували у Північному Рейні-Вестфалії та Берліні - там ведуть 5600 та 2300 попередніх розслідувань відповідно.

Гроші можливо було отримати на свій рахунок вже за лічені дні після заповнення онлайн-форми. Розмір допомоги міг становити від 5 000 до 15 000 євро. Зловмисники іноді подавали заявку від імені реальних компаній чи підприємців, але вказували реквізити власного рахунку. В інших випадках самі підприємці надавали неправдиві дані про своє фінансове становище.