В Германии "коронавирусной" помощью вероятно воспользовались 15 тыс. мошенников

В Германии ведут около 15 000 предварительных расследований по вероятным фактам мошенничества с "коронавирусной" помощью для бизнеса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Правительство Германии с началом пандемии предусмотрело программу компенсаций для мелкого бизнеса и самозанятых лиц, которые в карантин вынуждены были прекратить работу. Общий объем средств на такую ​​помощь составлял около 130 млрд евро.

Механизм пытались сделать максимально удобным, быстрым и не слишком бюрократическим. На практике это обернулось тем, что помощь вероятно получили в том числе мошенники, которые в действительности не были пострадавшим бизнесом.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung из опроса министерств юстиции 16 федеральных земель выяснило, что в стране ведут около 15 000 предварительных расследований в отношении таких случаев.

Реальное количество может быть даже больше, поскольку не везде ведут статистику таких дел. Только в восьми федеральных землях, которые смогли предоставить соответствующие цифры, убытки от этого составили около 67 млн ​​евро.

Больше всего возможного мошенничества зарегистрировали в Северном Рейне-Вестфалии и Берлине - там ведут 5600 и 2300 предыдущих расследований соответственно.

Деньги можно было получить на свой счет уже через считанные дни после заполнения онлайн-формы. Размер помощи мог составлять от 5000 до 15 000 евро. Злоумышленники иногда подавали заявку от имени реальных компаний или предпринимателей, но указывали реквизиты своего счета. В других случаях сами предприниматели предоставляли неправдивые данные о своем финансовом положении.