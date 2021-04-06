У Туреччині засудили до довічного ув’язнення 4 осіб за теракт на площі Султанахмет у 2016 році

У Туреччині чотирьох чоловіків засудили до довічного позбавлення волі за організацію теракту у центрі Стамбула в січні 2016 року, внаслідок якого загинули 12 німецьких туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Вибух стався на площі Султанахмет, поруч з Блакитною мечеттю та Айя-Софією, найбільш відвідуваними туристичними пам’ятками міста.

Відповідальність за теракт уряд країни приписав "Ісламській державі", але бойовики не заявляли про свою причетність до нього.

Четверо осіб, громадянство яких не уточнюють, отримали довічні вироки. 18 інших підозрюваних у цій справі виправдали.

У 2016 році в Туреччині сталося декілька гучних терактів. Одним з найбільших став теракт в аеропорту ім. Ататюрка у Стамбулі, внаслідок якого загинула 41 особа та понад 200 отримали поранення.