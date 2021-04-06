У Чехії визначилися з відставкою глави МОЗ - противника російської вакцини - ЗМІ

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш збирається у середу оголосити про відставку міністра охорони здоров’я Яна Блатни, чого вже давно вимагає президент Мілош Земан через його стримане ставлення до російської вакцини "Спутник V".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє чеське IDNES з посиланням на свої джерела.

Одночасно планують звільнити і міністра освіти Роберта Плагу.

Наступником Яна Блатни має стати Пьотр Аренбергер, який нині обіймає керівну посаду в одній з празьких лікарень. Аренбергера називають симпатиком російської вакцини від коронавірусу, зазначається, що він допускає її використання ще до затвердження європейським регулятором.

Хто може стати наступним міністром освіти, достеменно невідомо. За даними джерела, з яким спілкувалось видання, головними кандидатами є депутати від партії Бабіша ANO - Карел Райс, колишній ректор Університету технологій у Брно, або Патрік Нахер.

Нагадаємо, президент Мілош Земан вимагав відставки також глави МЗС Томаша Петршичека, який представляє партію CSSD. Проте його відставка малоймовірна щонайменш до партійних виборів у соціал-демократів

Конгрес, на якому соціал-демократи CSSD обиратимуть нового лідера, відбудеться 9-10 квітня.

Томаш Петршичек є ключовим конкурентом нинішнього лідера Яна Гамачека, і вважається, що якби Гамачек дав згоду Бабішу на його відставку з посади глави МЗС до партійних виборів, це сприймалось би як спроба зведення рахунків.

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