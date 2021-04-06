В Чехии определились с отставкой главы Минздрава - противника российской вакцины - СМИ

Премьер Чехии Андрей Бабиш собирается в среду объявить об отставке министра здравоохранения Яна Блатны, чего уже давно требует президент Земан из-за его сдержанного отношения к российской вакцины "Спутник V".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает чешское IDNES со ссылкой на свои источники.

Одновременно планируют уволить и министра образования Роберта Плагу.

Преемником Яна Блатны должен стать Петр Аренбергер, который сейчас занимает руководящую должность в одной из пражских больниц. Аренбергера называют сторонником российской вакцины от коронавируса, отмечается, что он допускает ее использование еще до утверждения европейским регулятором.

Кто может стать следующим министром образования, неизвестно. По данным источника, с которым общался издание, главными кандидатами являются депутаты от партии Бабиша ANO - Карел Райс, бывший ректор Университета технологий в Брно, или Патрик Нахер.

Напомним, президент Земан требовал отставки также главы МИД Томаша Петршичека, представляющего партию CSSD. Однако его отставка маловероятна минимум до партийных выборов у социал-демократов

Конгресс, на котором социал-демократы CSSD будут выбирать нового лидера, состоится 9-10 апреля.

Томаш Петршичек является ключевым конкурентом нынешнего лидера Яна Гамачека, и считается, что если бы Гамачек дал согласие Бабишу на его отставку с должности главы МИД до партийных выборов, это воспринималось бы как попытка сведения счетов.

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