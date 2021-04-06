У Кремлі заявили, що вступ України до НАТО їй не допоможе

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу не допоможе їй закінчити війну на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ТАСС.

Пєсков прокоментував слова українського президента Володимира Зеленського про те, що приєднання до НАТО є для країни єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

"З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ в НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки людей", - сказав Пєсков, маючи на увазі жителів окупованих Росією регіонів Донецької і Луганської областей.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону