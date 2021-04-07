Британія зупинила випробування вакцини AstraZeneca на дітях

Випробування вакцини Oxford-AstraZeneca на дітях призупинені, оскільки британський регулятор лікарських засобів досліджує можливий зв'язок з випадками рідкісного тромбозу у дорослих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Професор Ендрю Поллард з Оксфордського університету заявив, що під час випробувань досі не було проблем з безпекою, але його науковці чекають подальшої інформації.

Випробування вакцини Oxford-AstraZeneca на дітях, яке розпочалось у лютому, оцінює, чи виробляє щеплення сильну імунну відповідь у осіб віком від 6 до 17 років.

Призупинення випробувань настає після того, як чиновник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявив, що існує зв'язок між щепленням та рідкісними випадками тромбозу.

До участі у випробуваннях зголосилися близько 300 добровольців.

Понад 31,6 мільйона людей у Британії отримали першу дозу вакцини, а загалом 5,4 мільйона людей отримали другу дозу.

Дві вакцини - розроблені Oxford-AstraZeneca та Pfizer-BioNtech - використовуються у Британії, а третя - від Moderna - затверджена.