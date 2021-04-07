Великобритания остановила испытания вакцины AstraZeneca на детях

Испытания вакцины Oxford-AstraZeneca на детях приостановлены, поскольку британский регулятор лекарственных средств исследует возможную связь со случаями редкого тромбоза у взрослых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Профессор Эндрю Поллард из Оксфордского университета заявил, что во время испытаний до сих пор не было проблем с безопасностью, но его научные ждут дальнейшей информации.

Испытания вакцины Oxford-AstraZeneca на детях, которое началось в феврале, оценивает, производит прививки сильный иммунный ответ у лиц в возрасте от 6 до 17 лет.

Приостановление испытаний наступает после того, как чиновник Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил, что существует связь между прививкой и редкими случаями тромбоза.

К участию в испытаниях согласились около 300 добровольцев.

Более 31,6 миллиона человек в Британии получили первую дозу вакцины, а в целом 5,4 миллиона человек получили вторую дозу.

Две вакцины - разработаны Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNtech - используются в Британии, а третья - от Moderna - утверждена.