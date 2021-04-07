У ЄС через пандемію зменшилась очікувана тривалість життя – Євростат

Очікувана тривалість життя на більшій частині Європейського Союзу зменшилась минулого року через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані статистичного агентства Євростату.

"Після спалаху пандемії COVID-19 минулого року тривалість життя при народженні знизилася у переважній більшості країн-членів ЄС" – йдеться у повідомленні агентства.

Зазначається, що найбільше падіння відбулося в Іспанії із втратою 1,6 року порівняно з 2019 роком.

Далі йде Болгарія, яка втратила 1,5 року, а за нею Литва, Польща та Румунія, які зафіксували падіння на 1,4 року. Данія та Фінляндія були єдиними країнами, які спостерігали зростання очікуваної тривалості життя на 0,1 року.

Чоловіки постраждали дещо сильніше в більшості країн-членів ЄС із наявними даними на 2020 рік, причому найбільше зниження тривалості життя зафіксовано в Болгарії (-1,7 року), Латвії та Польщі (обидві -1,5 року), а також Іспанії та Румунії (обидва -1,4 року).

Очікувана тривалість життя при народженні - це середня кількість років, яку прожила б новонароджена дитина, якби вона перебувала в умовах поточної смертності (рівень смертності, що спостерігається за поточний період) протягом усього життя.