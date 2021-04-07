В ЕС из-за пандемии уменьшилась ожидаемая продолжительность жизни - Евростат

Ожидаемая продолжительность жизни на большей части Европейского Союза уменьшилась в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные статистического агентства Евростат.

"После вспышки пандемии COVID-19 в прошлом году продолжительность жизни при рождении снизилась в большинстве стран-членов ЕС", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что наибольшее падение произошло в Испании с потерей 1,6 года по сравнению с 2019 годом.

Далее следует Болгария, которая потеряла 1,5 года, а за ней Литва, Польша и Румыния, которые зафиксировали падение на 1,4 года. Дания и Финляндия были единственными странами, которые наблюдали рост ожидаемой продолжительности жизни на 0,1 года.

Мужчины пострадали несколько сильнее в большинстве стран-членов ЕС по имеющимся данным на 2020 год, причем наибольшее снижение продолжительности жизни зафиксировано в Болгарии (-1,7 года), Латвии и Польше (обе -1,5 года), а также Испании и Румынии (обе -1,4 года).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - это среднее количество лет, которое прожил бы новорожденный ребенок, если бы находился в условиях текущей смертности (смертность, наблюдаемая за текущий период) в течение всей жизни.