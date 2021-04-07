У Туреччині анонсували арешти 51 підозрюваних у причетності до "гюленістів"

У Туреччині видали ордер на арешт 51 особи за підозрою в причетності до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який офіційна Анкара називає терористичною організацією і покладає на нього відповідальність за спробу військового перевороту у 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Як повідомили в прокуратурі Анкари, підозрювані, більшість з яких є колишніми посадовцями, контактували з імамами-гюленістами.

Арешти цих людей ще тривають.

У рамках окремої операції вже затримали 18 осіб - у Стамбулі, Анкарі, Баликесірі, Ескішехірі та Анталії, їх перевозять до Едірне, де буде відбуватися подальше слідство. Зазначається, що серед них є вчені, лікарі, юристи та військові.

Туреччина вважає рух Гюлена ініціаторами спроби військового перевороту у липні 2016 року, внаслідок якого 251 людина загинула та понад 2700 отримали поранення.

Анкара вважає, що організація тривалий час готувалося до цього, інфільтруючи своїх представників у різні інституції, особливо армію, правоохоронні органи та судову систему.

Після спроби перевороту через підозри у зв'язках з Гюленом з посад звільнили понад 100 000 працівників державного сектору.

Ці арешти продовжуються, хоча вони менш масштабні, ніж у перші роки після спроби перевороту.

У листопаді 2020 року декілька обвинувачених у справі щодо перевороту отримали по 79 довічних термінів.

Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, заперечує свою причетність до спроби державного перевороту. Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (ПСР) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.

У травні 2016 року рух Гюлена було оголошено в Туреччині терористичною організацією.